Shakira cancela su concierto en Lima: ¿Cómo presentar un reclamo si no deseas un reembolso?

En diálogo exclusivo con Exitosa, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, Crisólogo Cáceres, brindó detalles sobre cómo puedes presentar un reclamo si no deseas un reembolso ante la cancelación de un evento como el primer concierto de Shakira en Lima.

Tras la polémica suscitada por la suspensión del concierto de la cantante colombiana programado para el 16 de febrero, debido a un fuerte dolor abdominal de Shakira, Crisólogo Cáceres, señaló en 'Hablemos Claro' cuáles son las opciones que tienen los fanáticos que quedaron desilusionados por el contratiempo.

En ese marco, remarcó que el primer derecho de los consumidores de ese evento era el tener la información necesaria y detallada en el más breve plazo si es que si habría una nueva fecha para el concierto cancelado y si es que la segunda presentación se llevaría a cabo o no.

Seguidamente, Crisólogo resaltó que el promotor del evento tiene opciones como reprogramar la fecha del concierto o en su defecto, la devolución del dinero de las entradas adquiridas. Esta medida busca asegurar que los asistentes no se vean afectados por el imprevisto.

"En cuanto a la reprogramación, el consumidor sabiendo cuándo va a ser la fecha de cuando se llevará a cabo el espectáculo podrá determinar si le conviene o no. Por ejemplo, habrá casos de consumidores que vienen del extranjero y ellos decidirán si pueden volver a viajar a Lima o no", señaló.

A su vez, indicó que el promotor del concierto también debería proporcionar a los usuarios el legítimo derecho de que se les devuelva el dinero, por lo cual, debería tener protocolos para situaciones como esa, detallando los plazos, pasos a seguir y las condiciones bajo las cuales se realizará dicha devolución.

En caso el usuario no tiene la respuesta correspondiente, tiene el derecho de presentar una denuncia en el libro de reclamaciones y en caso sigan sin ser escuchados, puede ir a Indecopi y así iniciar "una acción de oficio".

"El consumidor, si no está de acuerdo con la reprogramación y no le desean reembolsar su dinero, tiene la posibilidad de iniciar una denuncia. (...) Si en caso la respuesta del proveedor no es la que espera, lo último que queda es ir a Indecopi, quienes de oficio podría iniciar una acción de oficio a fin de determinar si el proveedor tiene alguna responsabilidad", indicó en Exitosa.