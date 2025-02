¡Confirmado! Shakira CANCELÓ concierto de este domingo 16 de febrero por problemas de salud

La cantante colombiana Shakira anunció que no podrá presentarse este 16 de febrero en el Estadio Nacional para dar el concierto programado y que muchos de sus seguidores esperaban con ansias debido a complicaciones con su salud que la llevaron a ser internada de emergencia en una clínica local.

A través de sus redes sociales, la artista de talla mundial dejó desconcertados a sus fans tras confirmar que se encuentra internada en urgencias por un malestar que la aquejaba desde la noche de ayer. La expareja de Piqué lamentó la situación, ya que esta complicación de su salud le impide poder presentarse en su primera presentación en Lima luego de 14 años.

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (16 de febrero)", se lee en el inicio del comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram.