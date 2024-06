18/06/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para poder acceder a un préstamo en Perú, es casi mandatorio contar con un historial crediticio que avale tu capacidad de pago y situación económica. Pero no solo eso, los bancos, financieras y cajas también consultan tu historial para conocer cuál es tu comportamiento de pago, es decir, si anteriormente cumpliste con tus obligaciones financieras a tiempo, no realizaste pagos mínimos de forma frecuente o sobregiraste el monto de tus tarjetas.

Por esa razón, las personas que no cuentan con historial crediticio se encuentran limitadas en el sistema financiero tradicional. Sin embargo, hoy compartimos contigo una alternativa de préstamo disponible en Prestamype que no te rechaza si no cuentas con historial o tienes un score crediticio negativo en Infocorp. Se trata de nada más y nada menos que del préstamo sin historial crediticio, del cual te brindamos más detalles a continuación.

Beneficios del préstamo sin historial crediticio de Prestamype

El préstamo sin historial crediticio de Prestamype no solo te ofrece desembolsos altos sino también condiciones más favorables y requisitos accesibles. Estos son sus principales beneficios:

Desembolsos altos : desde S/ 15 mil hasta S/ 1 millón.

: desde S/ 15 mil hasta S/ 1 millón. Tasa de interés competitiva : desde 1.19% mensual.

: desde 1.19% mensual. Plazos de pago : desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

: desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Evaluación de riesgo flexible: no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

Cronogramas hechos a tu medida : Puedes elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Conoce más sobre los beneficios del préstamo de Prestamype, AQUÍ.

Requisitos para calificar al préstamo sin historial crediticio

Es importante tener en cuenta que para acceder al préstamo sin historial crediticio de Prestamype, el requisito principal es que cuentes con un inmueble, como una casa, departamento, local o terreno, que funcione como garantía y cumpla las siguientes condiciones:

Debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Sullana, Chiclayo o Chimbote.

Debe estar libre de problemas legales como multas, gravámenes o afectaciones en la Municipalidad o los Registros Públicos.

¡No esperes más! Descubre si pre-calificas al préstamo en menos de 2 minutos, AQUÍ.