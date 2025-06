Sismo en el Día del Padre: Mototaxista fallecido deja tres menores en orfandad

Teófilo Ventura Vega es el hombre que lamentablemente perdió la vida este último domingo, 15 de junio, cuando se registró el fuerte sismo de magnitud 6.1 en Lima y Callao. El mototaxista ahora deja en orfandad a tres menores de edad, quienes no tuvieron la oportunidad de despedirse de él en el Día del Padre.

La familia de la víctima contó que salió a trabajar a las 5:30 de la mañana como todos los días, pues era quien se encargaba de sostener económicamente su hogar. Sin embargo, nadie contaba con que la vida del hombre sea interrumpida debido a que fue impactado por el colapso de la pared de una vivienda ubicada en el distrito de Independencia.

"Él salió, como todos los días, a trabajar a las 5:30 de la mañana. No tenemos a ciencia cierta cómo ha sido, si es que estuvo dejando un pasajero, la verdad que no sabemos todavía", relató a Exitosa la hermana de Teófilo.

La mujer, evidentemente afectada por el deceso de su hermano, contó a nuestro medio que están solicitando el apoyo respectivo de las autoridades para los pequeños que han quedado en orfandad, así como también requieren apoyo legal para interponer la denuncia contra la persona dueña del predio en mención.

"Ayuda para mis sobrinos y para mi madre. Ahorita no contamos con un asesoría legal, que es un abogado, pero sí vamos a hacer la denuncia correspondiente a la propietaria de la casa donde ha pasado el accidente", precisó.

Las prendas de Teófilo Ventura Vega están siendo veladas en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, esto mientras esperan que lleguen los restos. Según les han informado, el cuerpo del hombre les sería entregado al promediar el mediodía de hoy, lunes 16 de junio.

Con un enorme toldo y una gigantografía con un mensaje especial le rinden homenaje a su familiar: "Dios te llamó a su lado para que desde ahí seas la luz que ilumine nuestro camino. Gracias por todo el cariño y alegrías que nos diste, te recordaremos mientras esperamos el momento en que nos podamos reunir de nuevo".

Cabe mencionar que, en declaraciones a la prensa, la hermana de Teófilo ya había anunciado que presentarían dicha denuncia y reveló que el dueño del predio hasta el momento no se ha acercado a ellos para coordinar las acciones necesarias a fin de colaborar con los gastos de sepelio.

"Al dueño del predio vamos a hacer la denuncia, porque hasta ahorita no han venido, no se han manifestado, no han dicho nada", indicó.