Sobreviviente al suero defectuoso fue dado de alta pese a sufrir efectos adversos: "Me dijeron que era inflamación"

Tras recibir hace más de dos meses el suero defectuoso del laboratorio Medifarma en la Clínica SANNA, Omar Garay denunció una serie de hostilidades sufridas durante su duro internamiento en el nosocomio privado.

En entrevista en "Informamos y Opinamos", también narró que hasta la fecha continúa sufriendo efectos adversos, específicamente en su brazo, y pese a esta situación, igual le ordenaron que se retire a su casa.

Esta noche, acompañado de su abogado, Omar Garay estuvo en vivo con Karina Novoa para narrar su terrible experiencia, en esa línea, comentó que, tras una intervención quirúrgica recibida, estuvo internado entre el 20 y el 22 de marzo debido a que sus brazos comenzaron a hincharse sin razón alguna.

Como tratamiento recibió el suero y anticoagulantes y pese a las molestias le dieron de alta. No obstante, cuando el día 26 del mismo mes volvió al establecimiento, no fue atendido, al día siguiente, una enfermera le confirmaría - indirectamente - que fue víctima del suero defectuoso, situación que la propia clínica le afirmaría a las horas.

"El día siguiente, el día 27, antes de las 9 de la mañana la clínica me llama y me indican si tenía tales síntomas, si me dolía la cabeza, si me dolía el brazo, entonces yo les comienzo a comentar todo lo que sentía, entonces es ahí donde me dicen que me habían inoculado el suero del lote tal (defectuoso)", comentó.