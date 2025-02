"Son mis trabajadores": Empresario que aparece en foto con presuntos 'Pulpos' rechaza acusación del Mininter

En diálogo con Exitosa, Guillermo Ruiz, empresario trujillano que aparece en foto con supuestos 'Pulpos', aseguró que quienes aparecen a su lado son trabajadores de dos de sus negocios.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el empresario criticó el comunicado del Ministerio del Interior y rechazó ser parte de la organización criminal conocida como 'Los Pulpos'.

"En el comunicado que presentaron, manifiestan que los suboficiales están acompañados de delincuentes de una organización criminal que son 'Los Pulpos'. Yo no soy ningún 'pulpo', yo no soy miembro de ninguna organización criminal y los otros civiles que acompañan en la foto son mis trabajadores, miembros de las empresas que tengo", expresó.

Asimismo, Ruiz cuestionó las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y apuntó que él ha sido victima de extorsión por parte de 'Los Pulpos'.

"Indigna la manera en la cual se refiere el ministro y como deja entrever que va a iniciar una demanda en mi contra, por lo que tendré que contratar abogados para defenderme (...) He sido víctima de esa organización criminal, he sido extorsionado. No solamente yo, sino miembros de mi familia", agregó.