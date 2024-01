Surco: ¡Alarmante! Incendio de grandes proporciones se registra cerca a la Clínica San Pablo

Un nuevo incendio ha causado gran alarma en Lima. El siniestro se ha producido cerca a la Clínica San Pablo, distrito de Santiago de Surco. Hasta el lugar llegaron 12 unidades de bomberos y están intentando sofocar las llamas para evitar una tragedia mayor.

El incendio se habría producido aproximadamente a las 6:00 P. M. este miércoles 10 de enero en la mencionada clínica, ubicada en la cuadra 9 de la avenida Manuel Holguín, en el distrito de Surco.

Exitosa llegó hasta las afueras de la clínica San Pablo, específicamente por la zona de emergencias, donde se habría iniciado el siniestro. Hasta el lugar llegaron más de 12 unidades de bomberos quienes ya están controlando el incendio. Al respecto, el Gerente de Defensa civil de la Municipalidad de Santiago de Surco indicó que las causas del siniestro aún son materia de investigación.

"Hasta este momento no sabemos las causas del incendio, se ha declarado un ambiente de almacén de la clínica adyacente cerca a la avenida Olguín (...) No hay daños personales, no ha afectado al edificio de la clínica y están brindando los servicios con las precaución del caso. Se han activado todos los protocolos que el distrito tiene establecido", declaró para nuestro medio.