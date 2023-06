Surco: Sedapal descubrió conexión de agua clandestina en el Country Club El Bosque

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó el descubrimiento de una conexión de agua clandestina en el conocido Country Club El Bosque en el distrito de Surco.

Esta tubería no autorizada estaría funcionando desde el 2015 y consume cuatro veces más agua de lo que registra el club en la entidad estatal.

El lunes 5 de junio, Sedapal junto con División de Investigación de Delitos contra el Estado de la Policía Nacional informó que esta tubería clandestina estaría generando un perjuicio de aproximadamente 100 mil soles en contra de la empresa estatal. Esto fue gracias a un aparato georradar que permite ubicar las conexiones de agua que están en el subsuelo.

Ante ello el jefe del Equipo de Cumplimiento Normativo e Integridad Institucional de Sedapal, Julio Milla, se pronunció sobre el suceso.

"Hemos encontrado una conexión no autorizada de agua potable que está empalmada a nuestra matriz de agua y que ingresa al Club El Bosque. Es una tubería irregular, no tiene número de suministro, no está reconocida en nuestro sistema comercial y no factura por el consumo que realiza", indicó.