Fiscalía abre investigación preliminar por emisión de 17 mil pasaportes inválidos

06/06/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Anticorrupción de Lima anunció este martes 6 de junio, que ha dado inicio a una investigación preliminar contra los que resulten implicados en la emisión de pasaportes inconclusos, esto en agravio del Estado peruano.

Presuntos implicados

Según informó el Ministerio Público mediante redes sociales, dos empresas extranjeras estarían involucradas en el hecho ilícito, debido a que tendrían convenios adjudicados con la Superintendencia Nacional de Migraciones por más de 120 millones de soles, y por esto vendrían controlando la emisión de los pasaportes falsos.

🚨| Fiscalía Anticorrupción de Lima inició investigación preliminar de oficio contra los que resulten responsables del presunto delito contra la administración pública, por la emisión de 17 mil pasaportes supuestamente inconclusos, en agravio del Estado. pic.twitter.com/6ErpQngO3n — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 6, 2023

¿Cuándo se emitieron estos pasaportes?

Según informes, la Superintendencia Nacional de Migraciones detectó que alrededor de 17 mil pasaportes emitidos en los últimos meses del año pasado, tendrían deficiencias y por lo tanto serían inválidos.

Es esa misma línea, la entidad dispuso medidas para que los ciudadanos que los posean puedan subsanar estas faltas.

Pasaportes falsos no son aceptados

La emisión de los pasaportes inválidos corresponde a dos periodos; entre el 30 de octubre y 8 de noviembre, y entre el 8 y 20 de diciembre del 2022.

Los pasaportes que fueron emitidos en estas fechas no son aceptados en los controles migratorios, esto debido a que no completaron las certificaciones correspondientes.

Antecedentes

Una de las afectadas por la emisión de estos pasaportes falsos es la periodista Pamela Acosta, quien en abril de este año se disponía a viajar al extranjero, pero al momento de intentar pasar a la puerta de embarque, su pasaporte no fue reconocido por la máquina que lee estos documentos.

"Estaba a punto de pasar por los gates y el pasaporte no era leído por las máquinas. La señorita tampoco lo pudo pasar por su lector. Me llamaron a un costado y me dijeron que mi pasaporte pertenecía a un lote al que le faltaba una verificación. No me dieron más explicaciones", contó en un video difundido en sus redes sociales.

En el mismo clip, agregó que un trabajador de la Superintendencia Nacional de Migraciones le indicó que debía tramitar un nuevo pasaporte para poder viajar, por lo que la conductora de TV se vio en la obligación de pagar S/ 96 en ese momento.

Por otro lado, Panamericana Televisión informó mediante sus redes sociales que otros usuarios también habían pasado el mismo suceso que Pamela en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Es así que así que, después de estás denuncias, la Fiscalía Anticorrupción de Lima ha decidido abrir una investigación preliminar contra los que resulten implicados en la emisión de pasaportes inválidos.