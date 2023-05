Surquillo: Municipalidad clausuró Open Plaza Angamos por incumplir normativas de seguridad

La Municipalidad de Surquillo clausuró temporalmente el Open Plaza de Angamos, ubicado en el cruce de las avenidas Angamos y Tomás Marsano, por incumplir normativas de seguridad.

De acuerdo a Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales, la comuna solicitó implementar más extintores, colocar tapas de protección en los tomacorrientes, entre otros requerimientos. Sin embargo, aseguró que no se respetó el plazo que se había asignado para subsanar estas observaciones.

Neuhaus se pronunció a un medio de comunicación indicando que no solo han tenido este inconveniente en Surquillo, también pasó lo mismo en otros distritos de Lima.

"Quiero lamentar mucho que el cierre de locales por razones bastante adjetivas se produzcan a cada rato, no solamente en el caso de Surquillo. Hemos tenido problemas en Miraflores, en Ate y fuera de Lima [...] No eran razones que hacían peligrar la vida de las personas eran temas que estaban en el techo que había que poner una pintura o una señal cosa que no amerita ninguna sanción", manifestó.