Sutep desmiente a Dina Boluarte: "Presentamos reiterados documentos y nunca hemos sido atendidos"

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, desmintió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y afirmó que hasta la fecha no han sido atendidos pese a que han presentado reiterados documentos, en el marco de la posible huelga nacional indefinida del gremio.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, el representante del Sutep negó las afirmaciones de la mandataria y alegó que nunca han recibido una respuesta de su gobierno para abordar los problemas educativos y laborales en el país.

Según lo expresado por el Sutep, han mostrado una disposición constante para entablar un diálogo con el gobierno con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas a las preocupaciones en torno a la educación y los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, señalan que no han sido atendidos adecuadamente, a pesar de las afirmaciones de la presidenta Boluarte sobre la apertura del gobierno para el diálogo.

Entre las principales preocupaciones expresadas por el sindicato se encuentra la falta de atención a la infraestructura educativa y la nutrición de los alumnos. En esa línea, Castro criticó el presupuesto asignado para estos fines, señalando que es insuficiente para abordar las necesidades del sistema educativo peruano.

Ante esta situación, el sindicato ha anunciado la posibilidad de convocar una huelga nacional indefinida en el país, programada para la quincena del mes de marzo, si no se convoca una reunión para abordar sus preocupaciones y demandas.

Las declaraciones de Castro son una respuesta al pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte sobre la posible huelga del Sutep a pocos días de iniciarse el Año Escolar 2024.

Según precisó la jefa de Estado, su gobierno se encuentra abierto al diálogo y está dispuesto a reunirse con el Sutep con el propósito de no perjudicar el calendario establecido para el inicio de clases escolares este 2024.

"Este gobierno tiene las puertas abiertas para conversar las 24 horas del día y los 7 días de la semana, los 31 días del mes. Jamás hemos dicho no nos vamos a reunir con ninguna institución que lo haya solicitado. Creo que nuestros alumnos ya perdieron mucho tiempo durante la pandemia, no sería justo que, por no conversar en paz, ellos serían perjudicados", fueron las palabras de la presidenta.