Dina Boluarte: Cerca del 84% de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta, según encuesta de CPI

En entrevista con Exitosa, el gerente general de CPI, Omar Castro, dio cuenta del último estudio de la encuestadora y señaló que el 83,7% de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, mientras que solo el 9.6% la aprueba. En tanto, el 6.7% prefirió no opinar.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, el representante de la compañía peruana de estudios de mercado precisó que el rechazo de la población a la gestión de la actual jefa de Estado se debería a los rezagos que han dejado las marchas de diciembre y enero del 2023. Asimismo, este fenómeno podría estar influenciado por las críticas hacia la gestión gubernamental.

Aunque presidentes anteriores, como Pedro Castillo, enfrentaron desafíos de popularidad, ninguno registró niveles de desaprobación tan elevados como los reportados para Boluarte.

"El caso de Dina Boluarte tiene otros matices que no tuvo el de Pedro Castillo. La situación económica pospandemia que no sufrió el presidente Pedro Castillo, el fenómeno del Niño, las lluvias que tampoco vivió el expresidente. Son situaciones distintas que ha tenido que asumir esta gestión y la ciudadanía no tiene un conocimiento positivo respecto a la eficiencia en el manejo de estas situaciones", sostuvo Castro.