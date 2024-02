"Nuestros alumnos ya perdieron mucho tiempo": Dina Boluarte al Sutep ante posible huelga a poco de iniciarse el Año Escolar 2024

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre la posible huelga del Sutep a pocos días de iniciarse el Año Escolar 2024 y advirtió que los alumnos ya se han visto perjudicados perdiendo mucho tiempo durante la pandemia.

Durante la ceremonia de inauguración de la Institución Educativa 7022 Albert Einstein en Surquillo, la mandataria respondió a las declaraciones del secretario general Lucio Castro respecto a una manifestación social a nivel nacional "ante la desatención y el incumplimiento del "Convenio Colectivo".

Según precisó la jefa de Estado, su gobierno se encuentra abierto al diálogo y está dispuesto a reunirse con el Sutep con el propósito de no perjudicar el calendario establecido para el inicio de clases escolares este 2024.

En esa línea, respaldó su anuncio indicando que nunca se ha negado a reunirse con alguna institución que así se lo haya solicitado. Por ello, resaltó que estaría la medida adecuada que permitiría que los alumnos se vean afectados por nuevos atrasos.

"Este gobierno tiene las puertas abiertas para conversar las 24 horas del día y los 7 días de la semana, los 31 días del mes. Jamás hemos dicho no nos vamos a reunir con ninguna institución que lo haya solicitado. Creo que nuestros alumnos ya perdieron mucho tiempo durante la pandemia, no sería justo que, por no conversar en paz, ellos serían perjudicados", fueron las palabras de la presidenta.