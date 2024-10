"También somos víctimas de la delincuencia": Nancy Arellano critica asociación de venezolanos con criminalidad

En exclusiva para Exitosa, la vicepresidenta de la Coalición Por Venezuela, Nancy Arellano, indicó que los extranjeros en el país también son víctimas de la delincuencia. Ello en el marco del "reajuste" de Migraciones anunciado por la presidenta Dina Boluarte y que solicitaría tanto contrato de trabajo como de alquiler para la permanencia de extranjeros.

La mujer de nacionalidad venezolana indicó que los extranjeros en el país también son parte de los agraviados de las organizaciones criminales. Arellano acotó que los hampones no distinguen de nacionalidad cuando de perpetrar sus crímenes se trata. Resaltó que personas de otro origen han sido víctimas de la misma delincuencia.

"También somos víctimas de la delincuencia . Los delincuentes no distinguen entre extranjeros y nacionales, eso es importantes. Así como ha habido delincuentes de nacionalidad venezolana o colombiana, o ecuatoriana o de cualquier nacionalidad, también hay víctimas . Porque la delincuencia, insisto, no distingue", recalcó.

Asimismo, aseguró que respetar la ley es un trabajo que todas las personas que se encuentran en un mismo territorio deben cumplir, sin ningún tipo de distinción por si es que se trata de un nacional o del exterior. Resaltó que es razón común acabar con los signos delincuenciales y no de solo un sector nacional.

"Respetar la ley es labor de todos los que vivimos en el territorio, no es que haya excepción o prerrogativa por ser nacionales. Yo no creo que nadie prefiera que el delincuente sea de un sitio o de otro, no queremos delincuentes, nadie quiere delincuentes", enfatizó la vicepresidenta de Coalición Por Venezuela.