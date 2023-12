Terminal de Yerbateros anuncia que retirarán a sospechosos de la sala de compra tras reciente robo

El administrador del Terminal de Yerbateros, Manuel Gutiérrez, anunció que, tras el robo a mano armada a pasajeros al interior del establecimiento, quienes se vean sospechosos serán retirados de la sala de compra.

Durante el programa Exitosa Perú con Manuel Rosas, el mencionado dirigente señaló que todo pasajero o persona será considerada como tal si se queda esperando en dicha área o si si pasa mucho tiempo sin hacer las consultas o compras correspondientes.

"En esta sala, no tiene por qué estar esperando el público. No hay sillas, no hay asientos. Entonces, el pasajero esté acá merodeando y se queda parada sin hacer consultas, es sospechoso. No vamos a permitir que estén personas esperando acá, porque eso puede ser un sospechos", declaró en nuestro medio.