Luis Abram vuelve al Rímac: Defensor quedó libre del Atlanta United y firmará por Sporting Cristal

Muchas especulaciones vincularon a Luis Abram con Alianza Lima, pero finalmente, volverá a su casa. El defensor disputará el torneo Clausura con Sporting Cristal, luego de desvincularse del Atlanta United de la MLS y quedar libre. Jugará en la el torneo peruano por primera vez desde el 2017.

Abram se decidió por Cristal

El central de 29 años venía jugando en el fútbol de los Estados Unidos con continuidad, sin embargo, el pasado 28 de julio, el club con sede en Georgia, confirmó que le puso fin a su vínculo tras dos años de colaboración. Su estatus de jugador libre, convenció a la directiva rimense para negociar su regreso.

Fue el periodista César Luis Merlo, el equivalente a Fabrizio Romano en Sudamérica, quien confirmó su fichaje. Aunque Abram todavía no ha firmado el contrato, el comunicador especializado en el traspaso de jugadores, asegura que es un hecho.

"Luis Abram vuelve a Sporting Cristal. Tras finalizar su contrato con Atlanta United, firmará en los próximos días un vínculo a largo plazo con uno de los grandes de Perú", manifestó en su cuenta de X.

🚨[EXCLUSIVO] Luis Abram vuelve a Sporting Cristal.

La llegada del zaguero ilusiona al hincha 'cervecero', por la dupla que puede conformar con Miguel Araujo, otro refuerzo que llegó a inicios de julio. No obstante, este tándem no podrá formarse por el momento, debido a la fractura de la muñeca izquierda que sufrió el ex Portland Timbers en el partido ante Alianza Lima.

Ocho años jugando en el exterior

Salido de las canteras de Sporting Cristal, debutó en primera división a a los 17 años en un partido de la Copa Inca del 2013. Permaneció en el Rímac por cuatro años más, cuando Vélez Sarsfield de Argentina lo fichó. Con los celestes se consagró campeón nacional en 2014 y 2016.

Permaneció en el fútbol argentino por cuatro años, hasta que tuvo su oportunidad de cruzar el charco. Firmó por el Granada de España, disputando 10 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey. Siguió su carrera en el Cruz Azul de México por dos campañas y a mediados del 2023 firmó con Atlanta United, su último club hasta ahora.

De esta forma, Sporting Cristal suma un nuevo fichaje para su defensa. Luis Abram con su experiencia, le permitirá a los celestes fortalecer aún más su zaga, debido a que junto a Miguel Araujo, pueden ser una de las duplas defensivas con mejor currículum de un equipo en el fútbol peruano.