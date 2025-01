"Todos miran al costado": Héctor Acuña insta a Comisión de Ética citar a José Jerí tras denuncia por presunto abuso sexual

En diálogo con Exitosa, el congresista de la bancada de Honor y Democracia, Héctor Acuña, solicitó que la Comisión de Ética cite al legislador José Jerí tras la denuncia en su contra por un presunto abuso sexual contra una mujer cuando estaba inconsciente.

En conversación con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', Héctor Acuña declaró que el congresista de Somos Perú debe ser citado por la Comisión de Ética por la denuncia que recibió de una mujer que lo acusa de haber abusado de ella.

Frente a este suceso, el congresista de Honor y Democracia expuso que Eduardo Salhuana se encontraba con una gran oportunidad para para darle una reforma total al Congreso. Precisó que sería un gran punto de quiebre y el inicio del cambio tan solicitado.

Acuña acotó que es el momento preciso para que la entidad se llene de mejores profesionales en todas sus áreas. Además, aseguró que toda las polémicas y la crisis que sucede se debe al comportamiento de los encargados que se encuentran actualmente.

Con respecto al caso del congresista José Jerí, el legislador declaró que debería ser inmediatamente llamado por la Comisión de Ética y ser interrogado por la acusación en su contra. El parlamentario fue acusado por haber realizado un presunto abuso en contra de una mujer cuando estaba inconsciente.

Asimismo, instó al presidente del Congreso a llamar la atención de la Comisión para que ponga en marcha sus funciones. También, que las autoridades gubernamental tomen acción en sus responsabilidades.

"Realmente es urgente que la Comisión de Ética debería llamar al congresista Jerí, ya debería tomar acciones. No sé por qué no lo hace, El presidente mismo debería llamar la atención de la Comisión de Ética no solo esperar que haga el trabajo el Ministerio Público, porque lo más fácil es esperar que otros hagan el trabajo y el trabajo del congreso nadie quiere hacerlo, todos miran a un costado, eso no puede ser", añadió.