José Jerí: Fiscalía inicia diligencias preliminares contra congresista tras denuncia de presunto abuso sexual

La Fiscalía Suprema de Familia informó que ha iniciado diligencias preliminares contra el congresista de la República, José Jerí Oré y Marco Cardoza, tras una denuncia por presunta comisión del delito de abuso sexual en agravio de una persona de identidad reservada.

En su comunicado oficial, el Ministerio Público detalló que ya se están realizando procedimientos como la recepción de declaraciones de las partes involucradas y la ejecución de pericias forenses especializadas. Este caso está siendo abordado con carácter reservado, con el objetivo de garantizar la protección de la víctima.

El Ministerio Público también destacó que el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos está brindando apoyo integral a la persona denunciante, en el marco de sus competencias. Este programa busca salvaguardar los derechos de las víctimas y ofrecerles acompañamiento durante todo el proceso judicial.

El congresista de la República, José Jerí, rompió su silencio tras la denuncia en su contra por la presunta comisión de abuso sexual contra una persona de identidad reservada.

En un comunicado difundido por sus redes sociales, Jerí negó las acusaciones, subrayando su inocencia y disposición a colaborar con las investigaciones correspondientes sobre el caso y sobre la reciente separación del cargo por parte de Somos Perú hasta que se esclarezcan la investigaciones.

Recibí con sorpresa y pesar la noticia de que esta persona ha mencionado mi nombre en la denuncia, no he tenido ningún tipo de participación en los hechos denunciados por esta razón a través de mi abogado ya me apersoné a la investigación el 30 de diciembre, reitero mi rechazo", escribió en un comunicado.

Por su parte, el congresista José Jerí negó categóricamente las acusaciones en su contra y manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones. En un breve declaración a ala prensa.

"Para quienes me conocen siempre me escapo de la prensa y hoy he venido por la puerta principal para declarar y demostrar que no tengo nada que ver en los hechos no tengo ningún problemas y es por eso que pedí el documento para que se inicien las indagaciones preliminares en la comisión de ética, soy inocente", declaró Jerí.