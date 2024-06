Trabajadores estatales anuncian paro de 48 horas para exigir aumento de sueldo: No descartan huelga indefinida

En entrevista con Exitosa, presidente de la Confetep, Edward Flores, anunció que los trabajadores estatales anunciaron un paro nacional de 48 horas desde este miércoles 19 de junio ante la reducción del espacio fiscal.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, aseguró que esta medida responde a la reducción de la capacidad adquisitiva de la remuneración de los trabajadores, pese al crecimiento económico del Perú.

"Nosotros hemos este 19 y 20 de julio iniciar, como una medida preventiva, un paro nacional de 48 horas. Si no hay solución el día de hoy, en la mesa de negociación colectiva a las 2:00 de la tarde, estaríamos yendo a una huelga nacional indefinida", declaró para nuestro medio de comunicación.

Flores dio a conocer que los rangos salariales de los trabajadores del sector salud y educación reciben una remuneración pensionable mínima de 712 soles a 923 soles. Por ello, le piden al gobierno peruano exigen un incremento de los sueldos regulares.

"Vemos como una falta de respeto un aumento de 0.80 céntimos a S/1.20 el día. Un aumento de 22 soles a 30 soles al mes. Los trabajadores públicos no somos intransigentes no somos radicales siempre apostamos por el diálogo, siempre apostamos por la conversación, pero llega un punto en el que no se puede", expresó el asesor de la Confetep, Antonio Bendezu.