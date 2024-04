¡Indignante! Escolar es brutalmente agredida por compañeras de colegio y termina sin diente

Un nuevo caso de violencia se ha registrado en el distrito de Cercado de Lima luego de que una escolar resulte brutalmente agredida por sus compañeras de clases.

Los hechos ocurrieron a la hora de salida de la Institución Educativa Argentina cuando un grupo de estudiantes optaron por golpear en el rostro a la adolescente y jalarle de los cabello. Pese a que consiguió escapar por unos minutos, unas cuadras más abajo otra escolar la esperaba para interceptarla y volver a pegarle.

Ante esta escena, el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) se acercó hasta el lugar de los hechos para evitar que continúe la violenta escena. Pese a que denunció el hecho, las autoridades estudiantiles se negaron a brindarle una respuesta efectiva.

"Dicen que tienen que proteger a los estudiantes, no importa si son vándalos o no. Me dicen que solo pueden revisar las mochilas si se les agarra en flagrancia. El día de hoy, las niñas han vuelto a buscar a mi hija para acabar lo que habían empezado", expresó la madre.