Tragedia en Manchay: Esposa de hombre herido pide a médicos salvar la vida de su pareja de 79 años

En conversación con Exitosa, Valentina Espinoza Guerra, esposa de un hombre accidentado en Manchay, pidió a los médicos hacer todo lo posible para salvar la vida de su cónyuge, de 79 años.

La mujer comentó que hasta el momento no le han precisado qué es lo que tiene pero sí le informaron que aún no reaccione. Por ello, les pidió a los doctores que hagan todo lo posible para poder reanimarlo.

"A los médicos, si pudieran hacer todo lo posible para salvarlo. No sé que es lo que tiene. Están esperando a que reaccione, pero ni si quiera lo he podido tocar. Solo le he podido sacar una foto cuando lo estaban subiendo a la camilla", comentó para nuestro medio.