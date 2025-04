Tragedia en Manchay: Madre de escolar herida denuncia que hospital se negó a recibir a su hija

Un trágico accidente ocurrido este mediodía en San Judas Tadeo, Manchay (Pachacámac), dejó como saldo la muerte de una escolar de 13 años y al menos ocho personas heridas, entre ellas varios menores de edad.

El siniestro se produjo cuando una mototaxi, que circulaba a gran velocidad y con exceso de pasajeros, perdió el control y se estrelló contra una tienda donde vecinos esperaban ser atendidos.

Como consecuencia del impacto, dos niñas de 8 y 11 años se encuentran en estado grave, mientras que cuatro menores presentan lesiones de menor consideración. Una adolescente sufrió un trauma severo y se encuentra con diagnóstico de lesión pulmonar.

En comunicación con Exitosa, la madre de una de las menores heridas denunció que su hija, quien no reaccionaba tras el accidente, no fue admitida en el Instituto Nacional de Salud del Niño.

Según relató, la menor tuvo que ser referida al Hospital Edgardo Rebagliati, mientras que otros niños heridos fueron llevados a distintos centros de salud, dependiendo de la gravedad de sus lesiones.

"El Hospital del Niño no ha aceptado a mi niña, es una vida. No hay atención porque no hay implementación. Todos los accidentes los trasladan a Bravo Chico y luego a otros hospitales. Mi hija está intubada porque no reacciona", declaró.