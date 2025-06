Transportistas pidieron al Congreso permitirles portar armas sin licencia: "Se van a defender a balazos"

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano (AMETUR), Manuel O'Diana, indicó que el transporte formal está preocupado por la vida de sus choferes y unidades, sin embargo no consideran que convocar a un paro sea la solución al problema de la criminalidad.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, O'Diana expresó su preocupación ante los constantes ataques contra las unidades móviles y también contra los conductores. Al respecto, resaltó el pedido de transportistas hacia el Congreso para permitirles portar armas sin licencia. "Se van a defender a balazos", precisó.

"Tenemos que solucionar este problema, no nos podemos quedar de brazos cruzados a esperar al próximo Gobierno, pero no coincidimos con la propuesta que cree que convocar al paro es la solución al problema, no, no es la solución al problema, el paro es una medida de protesta, es una manera de llamar la atención y traer la prensa, a la autoridad hacia nosotros, pero no es la solución al problema", dijo a nuestro medio.