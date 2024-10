"Un total desastre": Alcalde de Ate afirma que estado de emergencia FRACASÓ ante ola de crímenes

El alcalde de Ate, Franco Vidal, indicó que el estado de emergencia impulsado por el Gobierno ha fracasado. El burgomaestre de Lima Este indicó que la situación de la delincuencia continúa siendo un problema latente. Además, indicó que en reiteradas ocasiones intentaron reunirse con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sin embargo, este no se habría presentado.

En diálogo con Manuel Rosas, para Exitosa Perú, el gobernador de Ate puntualizó que la medida de excepción, interpuesta por el gobierno para enfrentar la delincuencia, es un " total desastre ". Además, puntualizó que, pese a lo dispuesto por el Gobierno, la criminalidad continúa en avance.