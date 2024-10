¡Inseguridad Total! Seis asesinatos en un solo día en pleno estado de emergencia en Ate

El distrito de Ate ha registrado una ola de violencia sin precedentes este jueves 24 de octubre. con un saldo de seis personas asesinadas en un solo día, todo esto en pleno estado de emergencia.

El último de estos atroces crímenes ocurrió al interior de una cevichería, donde un hombre perdió la vida tras ser acribillado a balazos. Según la actualización de los hechos, una segunda persona que resultó herida en el mencionado ataque también falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Este episodio violento se suma a otros crímenes ocurridos durante el día, comenzando con un homicidio en la zona de Salamanca y extendiéndose hasta Huaycán, donde una familia fue brutalmente atacada.

En declaraciones exclusivas para Exitosa, los vecinos del distrito manifestaron su desconcierto y aseguran que la delincuencia ha alcanzando niveles muy alarmantes.

"El Gobierno no hace nada, mira lo que ha hecho la delincuencia. ¿Qué hubiera pasado sí las balas le caían a la gente que estaba comiendo dentro de la cevichería? (¿Usted ve policías?) Acá no vemos Serenazgo ni policías, ahora se han amontonado los policías de sapos nomas, después brillan por su ausencia. No hay, no hay policías", declaró un residente del distrito de Ate para Exitosa.