UNMSM abre sus puertas a 28,665 estudiantes que postulan al examen de admisión 2025-I

04/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cuenta regresiva ha terminado. Este fin de semana, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dará inicio a las cuatro fechas del Examen de Admisión 2025-I, en el que participarán 28,665 postulantes de todo el Perú.

Es así que la Decana de América se prepara para abrir las puertas de la Ciudad Universitaria durante los días 5, 6, 12 y 13 de octubre a quienes competirán académicamente para alcanzar una de las 2,561 vacantes distribuidas en las 73 carreras profesionales de esta casa superior de estudios.

La Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, responsable de la organización y ejecución de los procesos de ingreso, llevará a cabo un examen que consta de 100 preguntas y que durará tres horas.

La selección de los ingresantes a la Decana de América se realizará bajo un estricto orden de mérito, garantizando la transparencia del proceso. Además, se implementarán rigurosos protocolos de seguridad en toda la Ciudad Universitaria.

Número de postulantes

Mañana, sábado 5 de octubre, se evaluará a 10,052 postulantes en dos áreas académicas: Ciencias Económicas y de la Gestión (D), y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E).

Al día siguiente, el domingo 6 de octubre, será el turno de 8,598 inscritos en las áreas de Ciencias Básicas (B) e Ingeniería (C).

El siguiente fin de semana, el sábado 12 de octubre, se evaluará a 4,950 registrados en el área de Ciencias de la Salud (A), a excepción de Medicina Humana, que tendrá una prueba específica el domingo 13 de octubre, con la participación de 5,065 postulantes.

Recomendaciones de seguridad

En cumplimiento de las medidas de seguridad, la OCA informa que la hora de ingreso a la Ciudad Universitaria para rendir el examen de admisión 2025-I será entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m. (hora exacta). Aquellos jóvenes que lleguen fuera de este horario no podrán ingresar.

Es importante que los postulantes se presenten con polo y pantalón de buzo afranelado, cabello suelto, carné de postulante y Documento Nacional de Identidad (DNI).

En caso de tener el DNI caducado, deberán presentar el recibo de trámite y C4. Si han perdido su documento o les ha sido robado, deben llevar la denuncia policial respectiva.

Finalmente, se les recuerda a los jóvenes que deben asistir a la prueba sin joyas, útiles de escritorio, tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos o cualquier material que permita la transmisión de datos.

Para más detalles, pueden consultar el capítulo VI del reglamento de admisión y visitar la página web de la OCA (admision.unmsm.edu.pe) o seguir sus cuentas oficiales en Facebook, Instagram o TikTok (Admisión UNMSM).