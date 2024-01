"Ustedes son delincuentes": Hombre lanza comentarios discriminatorios a familia en playa de Pucusana

Un reciente hecho causó indignación en el balneario de Pucusana. Y es que un hombre de 61 años lanzó comentarios discriminatorios contra una familia que disfrutaba de la playa 'Las Ninfas'.

Según se informó, el sujeto identificado como Jorge Medicina Di Paolo se acercó a estas personas, entre los que se encontraban varios jóvenes, para increparles acerca de su presencia en dicho espacio.

Diversos videos viralizados en redes sociales muestran la actitud prepotente con la que se acercó Medicina Di Paolo a esta familia, tildándolos de delincuentes y asegurando que olían fuertemente a alcohol.

Enseguida, los amenazó por grabarlo mientras al mismo tiempo pedía respeto por ser una persona mayor, afirmando además que, personas jóvenes como ellos solo 'malogran' la vida de aquellos que quieren paz.

"Si me graban les juro que se van a arrepentir, ¿por qué me gritan' respeten a sus mayores. Gente joven como ustedes nos malogra la vida, yo quiero paz. Ustedes no respetan la vecindad", agregó con un semblante bastante alterado.