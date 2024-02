Víctima de intento de feminicidio quemada en el 90% de su cuerpo "se autolesionó", según abogado del agresor

Mariam Naupay, el abogado de Roberto Naupay Bravo (28), el hombre que le rocío thinner y provocó quemaduras en el 90% de su cuerpo a su pareja Soledad Chávez Suarez (37), asegura que la víctima de intento de feminicidio "se autolesionó".

Durante la audiencia de prisión preventiva en contra del agresor, la Fiscalía presentó las declaraciones de los testigos, quienes en diversas oportunidades presenciaron los ataques del sujeto. Además, el Ministerio Público precisó que el móvil de los ataques fueron los celos y constantes ingestas de bebidas alcohólicas.

Según revelaron, la mujer habría soportado los golpes de Roberto Naupay en múltiples ocasiones; sin embargo, habría decidido perdonarlo luego de que el sujeto así se lo pidiera.

En medio de la audiencia también se reveló que el hombre de 28 años habría agredido a la víctima en julio del año pasado y a inicios de este 2024. De acuerdo al representante de la Fiscalía de la Nación, cuando no se trataba de golpes, eran insultos con palabras soeces a través de los cuales intentaba minimizarla y la calificaba como de su posesión.

La defensa de Roberto Naupay señaló que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no son suficientes y ha señalado que esto no sería válido porque los testigos no estuvieron presentes el 28 de enero cuando sucedió el ataque.

Además, se baso en la declaración de la agraviada, quien en un primer momento le dijo a su madre que se quemó al prender la cocina para encender su cigarro. Por ello, indicó que 18 meses de prisión preventiva era un plazo exagerado. Así, pidió que se establezca comparecencia con restricciones y se declare infundado el pedido de la Fiscalía.

"Los elementos de convicción del señor fiscal no son válidos, toda vez que los testigos no han estado presentes ante el hecho ocurrido el 28 de enero del presente año. Además, se da a conocer que en la declaración de la madre de la agraviada, ella le responde y le dice 'a la hora que he querido prender la cocina para que fume cigarro es donde me he prendido y me he quemado'. Esas fueron las últimas palabras de la agraviada", señaló el letrado.