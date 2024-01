¿Perú o El Salvador? Argentino revela cuál ceviche tiene mejor sabor y respuesta genera polémica

La gastronomía nacional no deja de sorprender y generar debates en redes sociales. Recientemente, un video publicado por un 'youtuber' argentino se viralizó por su opinión al comparar el ceviche de Perú y El Salvador.

Es conocido ya que el ceviche no es consumido únicamente en nuestro país, pues Ecuador, Colombia y hasta México tienen diversas versiones de este espectacular plato.

El usuario, de nombre 'QPA', relató que se animó a probar el ceviche salvadoreño porque no se le ocurrió que dicho plato existiese en el país. Sin embargo, desde un inicio expresó su preferencia por el peruano.

"Yo he probado ceviche en distintos lugares, en México, en Colombia, en Ecuador. Algunos son bien raros, por eso no me gustaron tanto. Algunos tienen sabores muy exóticos, demasiado alejado del ceviche que para mí es el más rico del mundo: el peruano, sin lugar a dudas", enfatizó.