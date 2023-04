(VIDEO) ¡Será un año caluroso! Especialistas reiteran que Perú no tendrá invierno en 2023

03/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El calor no se va a ir en mucho tiempo. Esa es la advertencia que los especialistas climáticos dan cuando hacen un balance sobre las altas temperaturas que se presentan en Perú. Uno de ellos es el investigador Javier Núñez, quien advierte que el panorama para este año se prevé especialmente caluroso, lo que nos hace cuestionarnos sobre si, al menos, tendremos invierno este 2023.

¿Habrá invierno este año?

En comunicación con Exitosa, el investigador climático Javier Núñez analizó las constantes olas de calor que azotan a nuestro país e indicó que esta tendencia no bajaría en los próximos meses. En ese sentido, fue consultado sobre si Perú tendrá invierno en 2023, pregunta a la cual no respondió con muchas esperanzas.

"Esto (el calor) va a seguir todo el año, va a haber olas de calor y va a llover todo el año. Este probablemente sea el año más caliente de los registros desde 1980", advirtió.

Según las temperaturas actuales, el calor en Perú está por encima de los 5 grados más de lo normal. Si bien ya entramos en la fase de otoño, Lima presenta una temperatura de 29 grados. La situación empeora en Piura, donde, según Javier Núñez, el calor alcanza hasta los 43 grados.

Esta situación no solo nos afecta por la sensación térmica calurosa, sino también porque genera fuertes lluvias, para los cuales no estamos listos. "Producen la lluvia de 6 meses o un año en un día. Se inunda todo, no hay ciudad de la costa peruana que pueda aguantar", indicó.

¿Cada cuánto tiempo viviremos estas anomalía?

La principal razón de que estemos atravesando por este momento es la excesiva presencia del dióxido de carbono en el planeta. Este hecho no solo contamina nuestra atmósfera, sino que también altera los ciclos naturales de la Tierra. Uno de ellos es el fenómeno de El Niño, cuya periodo de tiempo ya empezó a variar.

"Antes, el ciclo de los niños era de cada 20 años, de ahí pasamos a 10, de ahí a 7, a 5. Ahora, tenemos un Niño de 10 años seguidos. Esto empieza en el 2014 cuando llega una super onda Kelvin(...) Todavía no termina", informó Javier Núñez.

Por esta razón, se espera que no haya invierno en Perú a lo largo de todo el 2023, el cual esta previsto para ser el año más caluroso de los registros, por lo que autoridades y ciudadanía deberán tomar las medidas correspondientes para afrontar esta anomalía climática.