Viernes Santo: ¿Qué se conmemora HOY y por qué no habrá misas? Sacerdote responde

En entrevista con Exitosa, el sacerdote Edwin Vázquez, director del colegio San José de Arequipa y docente de teología, explicó por qué el Viernes Santo es el único día del año sin misa. Además, destacó que esta fecha litúrgica es una oportunidad para que los fieles reflexionen y se abran a un cambio profundo, inspirados por el mensaje de amor y entrega de Jesús en la cruz.

En Exitosa Perú', el sacerdote Edwin Vázquez, docente de teología y director del colegio San José de Arequipa, explicó con profundidad el significado del Viernes Santo. Según indicó, esta fecha forma parte del Triduo Pascual, los tres días más importantes del calendario litúrgico cristiano.

El padre Vázquez remarcó que el Viernes Santo es el día más concurrido por los fieles debido a las celebraciones del Vía Crucis y la liturgia de la Pasión. Lo más significativo de esta jornada es que, a diferencia de los demás días del año, no se celebra la misa.

"Hoy se identifica la liturgia con el sacrificio último de Cristo, quien por amor da su vida por nosotros. Es el único día del año en que no hay propiamente misa, no hay Eucaristía. Hemos reservado la santa comunión del día de ayer para poder darla hoy, pero no celebramos misa", subrayó.