Villa el Salvador: Deflagración en planta de gas deja 3 heridos y daños materiales

Una deflagración en una planta de gas clandestina dejó tres heridos y cuantiosas daños materiales en horas de la mañana, según reportaron las autoridades que se acercaron a atender la emergencia.

En ese sentido, se supo que el acontecimiento se dio en la empresa Colpa Gas. Además, se pudieron conocer la identidad de los ciudadanos afectados por el incidente. Ellos responden al nombre de Demetrio Baltazar; de 54 años, Mirella Torres; de 33 años y un menor de 14 años.

Panorama de los heridos

Bajo esa premisa, se conoció que los individuos son parte de una familia y cuentan con quemaduras en gran parte de su cuerpo; luego de las palabras brindadas por la hija de Baltazar, quién aseguró que, durante la noche y madrugada, se realizó una fiesta que habría conllevado al origen del suceso.

"Ahorita mi papá está con una quemadura en todo el brazo y la pierna. Acá en la noche han estado haciendo fiesta, han estado tomando dentro de Colpa Gas. Siempre hacen fiesta todas las semanas, siempre toman. Han estado escuchando música. Se ha escapado el gas y todos los que estaban tomando ahí se han escapado", comentó para Latina.

Por parte de Torres, la misma persona agregó que en el nosocomio a la que fue derivada no la pueden auxiliar al no ostentar un seguro o que un miembro de Colpa Gas se apersone.

"Ella también se ha quemado la cara, el pelo, todo su cuerpo. En el hospital no la quieren atender, quieren un seguro, que vaya un representante. No contamos con eso".

Tienen relación con deflagración ocurrida en 2020

Según se pudo conocer, la administradora del lugar, Panelli Vaca Cruz, ha sido intervenida por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que responda por el siniestro; ya que la compañía ostenta con una explosión similar hace unos años.

Asimismo, el gerente de Seguridad Ciudadana de Villa el Salvador, Manuel Ramírez Ortiz, indicó que no poseían licencia de funcionamiento y que se encuentran relacionados con la extinta Trans Gas, quienes fueron responsables de la deflagración de un camión cisterna que provocó la muerte de 34 y una veintena de heridos.

"Todas las empresas de esta línea fueron intervenidas en el 2019 para que no trabajen más, porque lo hacían clandestinamente en horas de la noche. No tenían la documentación correspondiente, los propietarios ya no deben estar libres, por eso, hemos solicitado a la PNP y a la Fiscalía que los intervenga", aseveró para TV Perú.

De esta manera, la deflagración generada por Colpa Gas ha dejado tres heridos y tiene relación con el caso ocurrido en 2020