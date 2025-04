Walter Oyarce a Boluarte tras advertir sanciones a clubes por barras bravas: "Es responsabilidad del Ejecutivo"

En diálogo con Exitosa, el padre del fallecido aliancista, Walter Oyarce, cuestionó a la presidenta Dina Boluarte, quien anunció sanciones contra los clubes de fútbol por la violencia de barristas.

En conversación con Pedro Paredes en el programa 'Exitosa Perú', Oyarce aseguró que las autoridades no pueden culpar a los clubes por la violencia de los barristas en las calles, indicando que los equipos solo son responsables de lo que ocurre al interior de los estadios.

"Usted no puede responsabilizarles a los clubes por la violencia que tienen los barristas en la calle. Esa es responsabilidad del ejecutivo porque el club no tiene nada que ver con los barristas de la calle. Si la violencia fuera dentro del estadio, sí aceptamos que lo van a sancionar", declaró.

Asimismo, Walter Oyarce aconsejó a la mandataria a trabajar junto con los clubes para desarrollar estrategias de capacitación, ello con el fin de erradicar la violencia en el deporte.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, informó que tomará medidas para combatir la violencia de las barras bravas, en respuesta a los incidentes ocurridos durante el reciente clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario, que culminó en empate 1-1.

En este sentido, la mandataria destacó que su gobierno se compromete a perseguir y castigar a aquellos que, bajo la fachada de hinchas, cometen actos delictivos, destruyen bienes privados y, en algunos casos, causan muertes.

Además, anunció que el Ejecutivo está evaluando la posibilidad de imponer sanciones a los clubes por la violencia generada por estos falsos seguidores.

"Hay un frente que hoy también nos duele: la violencia disfrazada de pasión futbolística. Las barras bravas que generan caos, que destruyen, que matan, no son hinchas, son delincuentes. Y a los delincuentes, se les persigue y castiga. Los clubes de fútbol no pueden seguir mirando a otro lado, no pueden ser cómplices pasivos de esta violencia", mencionó.