Exestudiante de COAR aseguró haber ingresado a San Marcos con ayuda de Youtube "Era mi meta"

Una de las hazañas entrañables entre los aspirantes a la educación superior es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por su dificultad de ingreso y prestigio. Los procesos de admisión siempre traen historias impresionantes; una de estas es la de Juan Diego, exalumno de un Colegio de Alto Rendimiento (COAR), quien aseguró también haber estudiado usando YouTube.

En un video difundido en la misma plataforma virtual por el usuario TripWill, el exalumno comentó cómo fue su camino a la Decana de América. El joven narró cómo incluso aprovechaba el tiempo de sus vacaciones para complementar sus estudios con videos en el portal de videos.

Pese a que tenía que continuar con sus estudios colegiales, explicó que sus deseos estaban claros, por lo que no desaprovechaba ningún momento para poder complementar sus responsabilidades con su anhelo, ingresar a la UNMSM.