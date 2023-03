Día de la Mujer: Madre de familia trabaja vendiendo desayunos al paso para sacar adelante a sus hijas

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Áncash

Dedicación y esfuerzo es lo que pone Jeny Coronel Carbajal cada día, cuando desde las 2:00 de la madrugada inicia la preparación de los desayunos al paso; para de esa manera, junto a su hija venderlos en la avenida Pacifico, cerca al óvalo de la Familia, en el distrito de Nuevo Chimbote, en la provincia del Santa, en la región Áncash.

"Me levanto a las 2 de la madrugada. Gracias a Dios dos de mis hijas de 14 y 18 años me ayudan hirviendo el pollo, cortando los panes, friendo los huevos y yo me encargo de hacer la maca, leche de soya, champú y la chicha morada que lo deposito en baldes. Luego, en un auto llegó hasta mi espacio, saco mi cochecito de acero, mi vitrina y ofrezco mis desayunos a los ciudadanos; mayormente me compran los colectiveros y las docentes pues por el lugar hay muchos centros educativos", contó en exclusiva a Exitosa Chimbote.

Esta madre de familia trabaja vendiendo los primeros alimentos del día, desde hace 8 años. Inicia desde las 6:00 de la mañana hasta el mediodía. A lo largo del tiempo, Jeny sembró una larga lista de clientes fieles que quedaron más que contentos con sus alimentos y que, hasta ahora, siguen recurriendo a su puesto que es muy conocido por los comensales sureños.

"Cuando inició la pandemia, chocó mi economía. Subí los precios porque no me convenia vender mis panes con mis bebidas. La gente con temor se acercaba a preguntar que vendía y poco a poco, con paciencia y buen ánimo; vendía mis desayunos que los preparaban del día y hecho con mucho cariño. Ahora estoy agradecida a las personas que se han convertido en mis caseritos, incluso, cuando se me acercan (mayormente mujeres) nos damos fuerza para seguir luchando. Luego de ello, regreso a casa; cocino para mis hijas; que son mi motor y motivo. Y, por último, hago una limpieza general de mi vivienda. Siempre he pensado que cuando uno quiere, se puede. Hago todo esto por mi familia", detalló.

A pesar de ello, los precios en productos aumentaron como el kilo de pollo que subió a S/ 14 soles; mientras que la celda de huevos está a S/ 16, en algunos mercados de Nuevo Chimbote; lo que preocupa a Jeny Coronel, quien los compra para los desayunos.

"Ahora subió el pollo y el huevo, eso ha hecho que eleve los precios de S/1.50 a S/2.00; aunque me preocupa ello, otros productos no han subido y eso no afectado mucho mi negocio", acotó.

Por último, manifestó que el trabajo dignifica y que en este Día de la Mujer las mujeres deben seguir adelante por sus sueños.