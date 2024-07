¡Atención! Conoce que tipos de créditos con fines hipotecarios ofrece Caja Huancayo

En entrevista con Exitosa, la vocera del Departamento de Créditos Hipotecarios de Caja Huancayo, Sessi Inga Palomino, detalló que tipo de créditos con fines hipotecarios ofrece la empresa a los peruanos.

Durante el diálogo con Katyusca Torres Aybar en el programa 'Exitosa Te Escucha', la representante de Caja Huancayo, mencionó, en un primer momento, que estos créditos corresponden a Mivivienda, Techo Propio y Credicasa.

Enseguida, explicó que el crédito MiVivienda es aquel que, a través de Caja Huancayo, se utiliza para complementar el financiamiento para la adquisición, construcción y mejoramiento del inmueble que será destinado como casa-habitación.

Asimismo, dio a conocer todo lo que respecta al bono MiVivienda, afirmando que este se divide en tres tipos, siendo el primero denominado como 'Buen Pagador.

"El crédito MiVivienda tiene tres tipos de bonos. El primer bono es el de Buen Pagador, es decir, una ayuda económica no reembolsable que se otorga al momento de la adquisición del mencionado crédito con Caja Huancayo", precisó durante la entrevista.

También se refirió a la existencia del bono Vivienda Verde, el cual es otorgado siempre y cuando se evalúe el grado de sostenibilidad para su adquisición.

Además, Inga acotó que se cuenta con el bono Buen Pagador Integrador, el cual es nuevo y para adquirirlo es importante cumplir con los siguientes requisitos:

Adicional a estos puntos, Inga definió los pasos a seguir una vez se haya presentado la solicitud para este importante bono.

"Una vez presentada la solicitud (...) Nosotros como Caja Huancayo hacemos una evaluación de la capacidad de pago. Pedimos mínimo un 10% de inicial, en el caso de adquirir tanto el titular y el cónyuge, no deben contar con otra vivienda en registros públicos, el valor de la vivienda no debe exceder los límites establecidos por el Fondo de vivienda, no habber recibido apoyo previo por parte del Estado", puntualizó.