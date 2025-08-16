RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Continúa en la lucha

En la despedida de Erick Noriega: Alianza Lima ganó 3-1 a ADT y sigue con vida en el Torneo Clausura

Con goles de Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero, Alianza Lima sumó una nueva victoria en Matute al vencer 3-1 al ADT de Tarma. Erick Noriega terminó como capitán ante su inminente partida a Gremio de Porto Alegre.

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/08/2025

Alianza Lima sigue con vida en la pelea por el Torneo Clausura luego de la clara victoria por 3-1 a ADT de Tarma. Con goles de Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero, el elenco blanquiazul decretó este triunfo. Por su parte, Josué Montenegro descontó para la visita.

Otro primer tiempo sin claridad

Pese a tener a la mayoría de sus titular en la alineación principal, los dirigidos por Néstor Gorosito volvieron a dejar dudas en la generación de juego durante los primeros minutos del partido. Sergio Peña y Pablo Ceppelini no podían conectar con los atacantes, mientras que Alan Cantero intentaba proyecciones individuales sin mayor resultado.

Por el otro lado, Eryc Castillo comenzó a desbordar, pero al llegar hasta línea final no logró sacar un centro que lleve peligro al arco de grados. Las jugadas de mayor trascendencia fueron dos remates desde fuera del área de Pablo Ceppelini y Ricardo Lagos los cuales pasaron muy cerca de la portería rival.

En el medio, hubo dos manos de Gustavo Dulanto que pudieron haberse cobrado, pero que el juez del encuentro determinó que no se encontraban fuera de una posición natural por lo que las acciones continuaron.

Los goles llegaron en el segundo tiempo

Sin cambios, pero con otra actitud, Alianza Lima saltó al campo de juego de Matute en la complementaria con las ganas de sumar de a tres para no desprenderse de los primeros lugares. A solo tres minutos de haber arrancado la segunda parte, Hernán Barcos recibió una dura falta dentro del área rival por parte de Axel Moyano. En un primer momento, el juez del encuentro no pitó la pena máxima por lo que fue llamado por el VAR.

Ahí, el referí se percató del pisotón al pie izquierdo del veterano delantero por lo que de inmediato cobró el penal. El propio 'Pirata' se plantó al frente del balón y definió picando la pelota para abrir el marcador.

Solo unos minutos después, Alan Cantero fue derribado dentro del área del equipo de Tarma y esta vez el árbitro pitó rápidamente el tiro desde los 12 pasos. Ahora, fue el turno de Sergio Peña quien sacó un buen remate para poner el segundo y su primer tanto desde que pegó la vuelta a tienda victoriana.

Sin embargo, Cantero no quería quedarse atrás y convirtió el tercero tras una pelotera en área tarmeña. Para decorar el marcador, Josué Montenegro aprovechó un grosero error de Ricardo Lagos para vencer la resistencia de Guillermo Viscarra.

De esta manera, Alianza Lima sigue en la pelea por el Torneo Clausura tras vencer 3-1 a ADT en el último partido de Erick Noriega.

