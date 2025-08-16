En la despedida de Erick Noriega: Alianza Lima ganó 3-1 a ADT y sigue con vida en el Torneo Clausura

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima sigue con vida en la pelea por el Torneo Clausura luego de la clara victoria por 3-1 a ADT de Tarma. Con goles de Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero, el elenco blanquiazul decretó este triunfo. Por su parte, Josué Montenegro descontó para la visita.

Otro primer tiempo sin claridad

Pese a tener a la mayoría de sus titular en la alineación principal, los dirigidos por Néstor Gorosito volvieron a dejar dudas en la generación de juego durante los primeros minutos del partido. Sergio Peña y Pablo Ceppelini no podían conectar con los atacantes, mientras que Alan Cantero intentaba proyecciones individuales sin mayor resultado.

Por el otro lado, Eryc Castillo comenzó a desbordar, pero al llegar hasta línea final no logró sacar un centro que lleve peligro al arco de grados. Las jugadas de mayor trascendencia fueron dos remates desde fuera del área de Pablo Ceppelini y Ricardo Lagos los cuales pasaron muy cerca de la portería rival.

🚨⚽️GOLAZO GOLAZO GOLAZO DE ALIANZA LIMA, GOLAZO DE ALAN CANTERO Y YA ES GOLEADA.



Alianza Lima 3 - ADT 0 pic.twitter.com/HoWyArabAR — AzvL (@AzvLForever) August 17, 2025

En el medio, hubo dos manos de Gustavo Dulanto que pudieron haberse cobrado, pero que el juez del encuentro determinó que no se encontraban fuera de una posición natural por lo que las acciones continuaron.

Los goles llegaron en el segundo tiempo

Sin cambios, pero con otra actitud, Alianza Lima saltó al campo de juego de Matute en la complementaria con las ganas de sumar de a tres para no desprenderse de los primeros lugares. A solo tres minutos de haber arrancado la segunda parte, Hernán Barcos recibió una dura falta dentro del área rival por parte de Axel Moyano. En un primer momento, el juez del encuentro no pitó la pena máxima por lo que fue llamado por el VAR.

🏴‍☠️😮‍💨 Pfff, la PANENKA de Hernán Barcos con Alianza Lima pic.twitter.com/pAVhmdCiuh — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 17, 2025

Ahí, el referí se percató del pisotón al pie izquierdo del veterano delantero por lo que de inmediato cobró el penal. El propio 'Pirata' se plantó al frente del balón y definió picando la pelota para abrir el marcador.

¡GOL DE SERGIO PEÑA! Alianza Lima 2-0 ADT pic.twitter.com/hb68jnBvEX — FactorALianza Videos/Fotos (@ALianzaMania) August 17, 2025

Solo unos minutos después, Alan Cantero fue derribado dentro del área del equipo de Tarma y esta vez el árbitro pitó rápidamente el tiro desde los 12 pasos. Ahora, fue el turno de Sergio Peña quien sacó un buen remate para poner el segundo y su primer tanto desde que pegó la vuelta a tienda victoriana.

Sin embargo, Cantero no quería quedarse atrás y convirtió el tercero tras una pelotera en área tarmeña. Para decorar el marcador, Josué Montenegro aprovechó un grosero error de Ricardo Lagos para vencer la resistencia de Guillermo Viscarra.

De esta manera, Alianza Lima sigue en la pelea por el Torneo Clausura tras vencer 3-1 a ADT en el último partido de Erick Noriega.