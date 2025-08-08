Caja Huancayo celebra 37 años de compromiso con el desarrollo del Perú

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Caja huancayo

Caja Huancayo hoy 08 de agosto, conmemora con orgullo su 37 aniversario de creación institucional, reafirmando su compromiso con las familias peruanas y el impulso a la micro y pequeña empresa en el país.

Desde su fundación en 1988, Caja Huancayo ha evolucionado y hoy se ha convertido en una de las entidades líderes del sistema de cajas municipales en el Perú.

Un legado de 37 años

En estos 37 años, la institución ha demostrado una gestión responsable, sostenible y cercana a la población, expandiendo sus servicios financieros a las zonas más alejadas del país. Actualmente, cuenta con 243 oficinas en todo el territorio nacional.

"Cumplimos 37 años con la satisfacción de haber crecido junto a nuestros clientes. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: seguir generando oportunidades, impulsar los sueños de miles de emprendedores y ser una caja sólida, humana e innovadora", destacó Jorge Solís Espinoza, Presidente del Directorio.

Compromiso con la Comunidad

Así mismo resaltó el esfuerzo de un trabajo coordinado y conjunto del Directorio, la Gerencia Mancomunada y de los más de 5700 colaboradores que, según dijo, entregan cotidianamente su profesionalismo y compromiso para mejorar la calidad de vida de miles de familias emprendedoras a lo largo y ancho del país, quienes encuentran en Caja Huancayo la mano amiga que les ayuda a cumplir sus sueños de progreso y bienestar.

Caja Huancayo agradece la confianza de sus clientes, comprometiéndose a seguir siendo un motor de desarrollo económico y social para el país.

Con 37 años de experiencia, la institución reafirma su compromiso de impulsar el progreso y bienestar de las familias peruanas, promoviendo activamente la innovación y la inclusión financiera en todas sus operaciones.