Pamela Franco aclara su situación sentimental con Christian Cueva tras eliminar fotos juntos

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco volvió a estar en el ojo público luego de que sus seguidores notaran que ya no aparecen las fotos que tenía junto a Christian Cueva en sus redes sociales. Ante la creciente ola de rumores por una supuesta ruptura, la cantante decidió dar la cara y aclarar su situación sentimental con el futbolista.

Pamela Franco rompe su silencio

Los últimos días estuvieron cargados de especulaciones sobre una posible ruptura entre Pamela Franco y Christian Cueva. Todo comenzó cuando en redes sociales se viralizó que la cantante habría eliminado todas las fotografías con el futbolista, generando un sinfín de comentarios y preguntas entre sus seguidores.

La situación se complicó luego de las declaraciones de Pamela López, quien aseguró que el popular 'Aladino' habría intentado comunicarse con Paul Michael desde Ecuador, lo que encendió aún más la polémica.

Sin embargo, Pamela Franco salió al frente para desmentir los rumores. Durante una reciente entrevista, la cantante descartó cualquier tipo de crisis con el jugador de Emelec y aclaró que no ha eliminado ninguna fotografía de Instagram junto a Christian Cueva.

"No entiendo de dónde salió esa información. No he borrado nada", expresó, dejando claro que su relación sigue firme y sin sobresaltos.

Pamela Franco evita hablar de terceros

La exintegrante de Alma Bella señaló que no tiene por qué pronunciarse sobre asuntos que involucren a terceras personas.

En cuanto a los supuestos mensajes que Christian Cueva habría enviado a través de un amigo llamado "Mariño" para comunicarse con Paul Michael, Pamela Franco prefirió mantenerse al margen: "Yo no tengo por qué decir nada. Menos cuando hay terceras personas involucradas".

La cantante también comentó que este tipo de rumores no le afectan y que tanto ella como Christian Cueva ya han pasado por situaciones similares.

"No es la primera vez que salen a hablar cosas y hay cosas que él y yo conversamos internamente y queda entre nosotros (...) Estamos muy bien. Yo estoy tranquila. Estamos tranquilos todos", aseguró, reafirmando que su relación no ha sufrido por la distancia ni por los comentarios de terceros.

Consultada sobre si aún siente amor por el futbolista, Pamela Franco dijo: " Sí, obvio que lo amo. Está de más ". Asimismo, evitó pronunciarse sobre la carta notarial que Christian Cueva envió a Pamela López para que rectifique sus declaraciones.

Tras explicar lo ocurrido con sus publicaciones, Pamela Franco aclaró que su relación con Christian Cueva sigue sin cambios y que están tranquilos, poniendo fin a las versiones de una supuesta ruptura.