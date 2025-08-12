RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Precandidato presidencial de Colombia fue quien colocó bandera su país en Santa Rosa: "Es territorio colombiano"

A través de sus redes sociales, el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, expuso con orgullo su actuación al haber colocado la bandera de su país en la isla Santa Rosa.

Precandidato presidencial de Colombia colocó bandera su país en Santa Rosa
Precandidato presidencial de Colombia colocó bandera su país en Santa Rosa (Composición Exitosa)

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/08/2025

El precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, fue quien colocó, el último lunes 11 de agosto, la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, ubicada en Loreto. A través de un video, el exalcalde de Medellín aseguró el distrito es "territorio colombiano".

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el exalcalde de Medellín expuso orgulloso su actuación en territorio peruano. En su publicación, adjuntó un video de su recorrido hasta la isla Santa Rosa y todo el proceso para izar la bandera colombiana.

"Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia", escribió como descripción, este martes 12 de agosto.

Nota en desarrollo...

Temas relacionados bandera colombia Daniel Quintero precandidato presidencial Santa Rosa

