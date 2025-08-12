Precandidato presidencial de Colombia fue quien colocó bandera su país en Santa Rosa: "Es territorio colombiano"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, fue quien colocó, el último lunes 11 de agosto, la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, ubicada en Loreto. A través de un video, el exalcalde de Medellín aseguró el distrito es "territorio colombiano".

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el exalcalde de Medellín expuso orgulloso su actuación en territorio peruano. En su publicación, adjuntó un video de su recorrido hasta la isla Santa Rosa y todo el proceso para izar la bandera colombiana.

"Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia", escribió como descripción, este martes 12 de agosto.

Nota en desarrollo...