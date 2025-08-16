Patricia Juárez rechaza propuesta de declarar estado de sitio en Trujillo: "No corresponde constitucionalmente"

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se mostró en contra de la propuesta para declarar estado de sitio en Trujillo ante los constantes actos de criminalidad y delincuencia. Según indicó, no corresponde constitucionalmente debido a que "no existe una situación de guerra externa".

Rechaza declaraciones de ministro Carlos Malaver

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la parlamentaria calificó de "dislate", el hecho que el ministro del Interior, Carlos Malaver, haya asegurado que el Ejecutivo evaluará dicha propuesta.

"Pareciera que la forma como ellos pretenden la solución de este problema es ir de una situación de estado de emergencia que no ha funcionado en la región La Libertad, a una situación de estado de sitio que no corresponde constitucionalmente, eso solamente sería en una situación de guerra externa que no existe en este momento", dijo a Canal N.

De tal modo, para Juárez, la situación de inseguridad en la región de La Libertad, debe solucionarse de otra manera. Ante ello, tomó como ejemplo la situación en la que se encontraba Pataz, señalando que ante la criminalidad en la zona, se tomaron acciones de diversa naturaleza y terminó cesando la violencia. "Esto tiene que ocurrir en Trujillo", añadió.

"La situación es grave"

En tal sentido, la legisladora de Fuerza Popular indicó que las alarmantes cifras de casos de criminalidad, extorsión y otros delitos, vienen de años anteriores y actualmente continúan en crecimiento. Según indicó, la situación grave se le habría escapado de las manos al Ejecutivo; sin embargo, deben tomar medidas eficaces para luchar contra la criminalidad.

"Lo que ha ocurrido ayer es gravísimo, porque se ha utilizado dinamita, eso ya ha escalado a una situación que creo que amerita también una respuesta diferente de parte del Ministerio del Interior y del Ejecutivo", enfatizó Juárez.

Explosión con dinamita en Trujillo

Cabe mencionar que, las declaraciones de Patricia Juárez se realizaron en torno a lo ocurrido la noche del último jueves 14 de agosto, cuando la tranquilidad de cientos de familias en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, se rompió con un estruendo que sacudió varios distritos.

Un potente artefacto explosivo, presuntamente dinamita, provocó daños estructurales en más de veinte viviendas y dejó al menos tres personas heridas. La onda expansiva fue tan fuerte que destrozó ventanas, agrietó paredes y provocó cortes de electricidad en toda la zona. Los residentes, atemorizados, salieron de sus casas en plena noche mientras bomberos, policías y serenazgo acordonaban el lugar.

De esta manera, la parlamentaria Patricia Juárez se mostró en contra de la propuesta para declarar estado de sitio en Trujillo ante los constantes actos de criminalidad y delincuencia.