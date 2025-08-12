Periodista peruana anuncia que está embarazada de dos bebés: "Una etapa maravillosa"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La periodista de espectáculos, Kathy Sheen, no pudo más y sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que será madre primeriza: ¡embarazada de dos bebés! La comunicadora peruana aseguró que se encuentra feliz con esta nueva etapa en su vida.

Kathy Sheen anuncia su embarazo en redes

La conductora del programa de YouTube 'Eso Háblalo', donde aborda los temas más candentes y polémicos del espectáculo nacional, hizo uso de su cuenta de Instagram para anunciar contenta que se encuentra en la dulce espera, pero no solo de un bebé, sino de dos, lo que fue una gran sorpresa para ella.

Según el relato de Kathy Sheen, la pronta llega de sus bebés, es una respuesta a sus oraciones de que este 2025 sea un año lleno de abundancia; sin imaginar, que llegaría "la cigüeña a su vida". También se animó a revelar que los primeros meses de gestación no fueron los mejores, pero conforme pasaron los días, los síntomas fueron bajando.

"Voy a ser mamá. Estoy más que feliz, más que contenta y de todas las mamás espero sus consejitos. El primer trimestre fue un loco, pero déjenme decirles que no vamos tan mal", se le escucha decir en el video.

Emocionada por la llegada de sus bebés

Seguidamente, señaló que esta etapa la vive feliz al lado de su pareja, aunque no reveló en que mes podría dar a luz. Sin embargo, ya va preparando todo para tenerlos en sus brazos y siempre velar por cada uno de ellos.

"Así que esa etapa maravillosa la estoy viviendo junto a la persona que quiero y amo, obviamente el papá, que a veces lo quiero matar. Estamos disfrutando los dos de este nuevo capítulo en mi vida", sentenció en el clip que lleva la descripción de "Simplemente feliz".

Felicitan a la periodista por su embarazo

Como era de esperarse, la noticia de su embarazo remeció la farándula local y el medio digital, ya que distintos personajes de dicho ámbito no tardaron en reaccionar al video y dejarle comentarios deseándole lo mejor por convertirse en madre.

Uno de ellos, fue Álvaro Zagal, influencer conocido como 'Zagaladas', quien señaló: "Ella muy fresquita y natural, andaba juguetooona en el ring de las 4 perillas. La Kathy Sheen, sí sí sí, ahora entra a la fila de las visitadas por la cigüeña".

La joven cantante peruana, Lita Pezo, también la felicitó en Instagram por esta nueva etapa en su vida, y en especial, al saber que tendrá dos bebés: "Ahhhhhhhh me muero!!! son dos!!!

De esta manera, la periodista de espectáculos, Kathy Sheen, sorprendió a sus seguidores al revelar que se convertirá en madre primeriza. Se encuentra en la dulce espera de dos bebés.