Erick Noriega se despide entre lágrimas y aplausos de Alianza Lima: "Tu mirada dice volveré"

Alianza Lima vivió un capítulo que quedará en la memoria de sus hinchas. Erick Noriega se despidió entre lágrimas y aplausos en Matute. La hinchada lo acompañó con cánticos y ovaciones, despidiéndolo antes de su inminente traslado a Gremio de Porto Alegre, en un adiós cargado de emoción y recuerdos.

Erick Noriega se despide de Alianza Lima

El duelo entre Alianza Lima y ADT se convirtió en el escenario perfecto para que Erick Noriega dijera adiós. A los 73 minutos del partido, el técnico Néstor Gorosito decidió darle ingreso al defensor por Sergio Peña.

El momento se volvió aún más emotivo cuando Hernán Barcos se acercó para entregarle la cinta de capitán, un gesto que provocó lágrimas en el jugador y arrancó aplausos de la hinchada.

Los 'íntimos' ganaron 3-1 ante ADT, resultado que los colocó a cinco puntos del líder Sporting Cristal. Sin embargo, la victoria pasó a segundo plano frente a la conmovedora despedida del querido 'Samurai'.

Tras el pitazo final, Erick Noriega no pudo contener la emoción. Sus compañeros lo levantaron en hombros para que reciba el cariño de los hinchas, mientras se coreaba su nombre en el Estadio Alejandro Villanueva.

Duele el momento en que se va, pero Erick no tiene techo.

Es la mejor proyección de los últimos años.

Matute siempre será tu casa.

NORIEGA CORAZÓN 💙 pic.twitter.com/fZeNp5rdi1 — Ruben (@rubenmancof) August 17, 2025

Gremio paga millonario traspaso por Noriega

El futuro de Erick Noriega estará en la liga brasileña, luego de que Gremio de Porto Alegre abonara cerca de dos millones de dólares por el 80% de sus derechos económicos.

Alianza Lima conservará el 20% restante para futuras transacciones. El vínculo sería por cuatro años y el jugador viajaría la próxima semana para firmar su contrato y unirse al club brasileño.

El interés de Gremio se consolidó tras los partidos de la Copa Sudamericana 2025, donde Erick Noriega destacó frente al equipo brasileño. Su rendimiento llamó la atención de los visores, acelerando la negociación y sorprendiendo al entorno 'íntimo'.

Mientras tanto, Alianza Lima evalúa alternativas para cubrir la salida del defensor de 23 años. Entre los nombres que surgieron está Pedro Aquino, aunque la falta de tiempo antes del cierre del libro de pases el 18 de agosto ha frenado cualquier posibilidad de concretar su incorporación.

Gorosito evita hablar de la salida de Noriega

Consultado sobre la salida de Erick Noriega, el técnico argentino Néstor Gorosito evitó pronunciarse, limitándose a hablar exclusivamente de fútbol y del desempeño del equipo.

"Yo hablo de fútbol, nada más. Solo hablo de fútbol y de todo lo que se refiera al equipo, los que entran a la cancha. Hablando solo de fútbol es mucho más fácil", declaró en conversación con L1 MAX, dejando claro que las decisiones extradeportivas no entraban en su análisis.

La salida de Erick Noriega de Alianza Lima se vivió con lágrimas y aplausos, sellando un capítulo inolvidable en Matute. Sus compañeros y los hinchas compartieron cada instante del emotivo adiós, mostrando el respeto y la admiración por su trayectoria en el club.