Nueva ruta área Estambul - Lima comenzaría a operar a fines del 2025, confirmó ministra Desilú León

Con el fin de fortalecer la conectividad aérea, Turkish Airlines, iniciará operaciones de vuelo entre Estambul y Lima para fines del año 2025, junto con la reactivación de vuelos a Barcelona y Vancouver, indicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León.

Activación de vuelos entre Estambul y Lima

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, anunció que la aerolínea turca Turkish Airlines comenzará operaciones de vuelo entre Estambul y Lima, con una escala de por medio antes de llegar a la capital peruana, para fines del año 2025, según indicó la ministra en conversación con RPP. Esta nueva propuesta, busca reactivar la conectividad aérea del país tras enfrentar una caída en la llegada de turistas extranjeros tras la pandemia.

Este fortalecimiento aéreo comenzó en el primer trimestre del año con la llegada de la línea turca a Perú. Indicó que la apertura del nuevo terminal aéreo Jorge Chávez contribuye a la llegada de mayores turistas ante la falta de carriles aéreos.

"Este año estamos consiguiendo la ruta de Turquía a Lima con Turkish Airlines, que iba a empezar a mediados de año, pero ellos tienen que hacer una parada en alguna parte de la región", aseguró.

Recuperación de turistas extranjeros

Durante la entrevista, la ministra León indicó que se han presentado problemas heredados de gestiones previas como pistas de aeropuertos en funcionamiento, vías de acceso en mal estado o un problema por falta de aviones.

"Antes de la pandemia teníamos algunas rutas que después no se recuperaron. Por ejemplo, un Lima - Londres directo no se tenía; Lima - Toronto no se tenía; Lima - Vancouver no se tenía, ahora ya vamos a tener este año con Canadá. Con Reino Unido estamos conversando", contó durante la entrevista.

Además, comentó un resultado positivo en el incremento de vuelos desde Madrid, al ser uno de los grupos con mayor presencia de turismo en el país; "de 31 vuelos aéreos ahora vamos a tener 33", aseguró.

