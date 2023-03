Pediatra le reclamó a ministra de Salud "que por favor atiendan a Lambayeque"

Una médica pediatra del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Lambayeque del Minsa, en una actitud valiente reclamó a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino y al gobernador regional Jorge Pérez Flores, una pronta intervención en su área, "porque no tienen los equipos suficientes para atender al binomio madre-niño".



"El servicio está colapsado. No tenemos puntos de oxígeno, no tenemos comprensoras, no tenemos incubadoras. Por favor cuándo vamos a tener un área de Neonatología para dar una buena asistencia a la madre y al recién nacido", señaló textualmente la profesional levantando la voz; llamando la atención de la ministra Rosa Gutiérrez y del gobernador Jorge Pérez, quienes se quedaron sorprendidos por el reclamo.