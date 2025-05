Periodista de Radio Karibeña es asesinado en Iquitos: Delincuentes atacaron cuando se trasladaba en motocarro

El periodista de Radio Karibeña, Raúl Celis López, fue asesinado a tempranas horas de este miércoles 07 de mayo. Sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo que lo trasladaba y abrieron fuego.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 5:20 de la mañana, tan solo instantes después de salir de su vivienda. El periodista se subió, como de costumbre, en el motocarro que lo movilizaba para dirigirse a su centro de labores. Sin embargo, unas cuantas calles más adelante fueron interceptados por criminales a borde de una motocicleta.

Los hampones abrieron fuego contra el locutor radial y dispararon contra su cabeza en al menos tres ocasiones. Lamentablemente, esto ocasionó que Celis López pierda la vida al instante. El conductor del motocarro que trasladaba al periodista brindó detalles acerca de la ruta que estaban tomando este miércoles.

Según contó, habían decidido acercarse a un puesto de periódicos como primera parada para luego dirigirse a la sede de Radio Karibeña en Iquitos. Fue en medio de este trayecto que los criminales los interceptaron. Lo que causa mayor sorpresa entre los familiares es que el periodista no venía recibiendo ningún tipo de amenaza.

"Él no ha recibido ninguna amenaza. No me ha comentado nada. Él era directo, comentaba sobre políticos, inseguridad ciudadana, pero no me comentó nada. Me tiene sorprendida lo que ha ocurrido. Él tomaba esta ruta todos los días con el señor de confianza", expresó la productora de Radio Karibeña.