Mininter responde tras asesinato de 13 trabajadores en Pataz: "No es solo un problema de inseguridad, es mucho más grande"

El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, acudió este lunes 5 de mayo al Congreso, donde fue convocado por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, a raíz del asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz, en La Libertad.

Durante su presentación, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) explicó que en esa zona operan redes criminales, las cuales aprovechan la ausencia del Estado en distintos frentes.

Además, Díaz Zulueta advirtió que se trata de grupos con capacidad económica y armamentística, por lo que su desarticulación requiere no solo de la acción policial, sino de una respuesta articulada entre todas las autoridades competentes.

Asimismo, aseguró que Pataz no ha sido, ni será, considerada una zona liberada. Como parte de las acciones inmediatas, anunció que el Gobierno ha ordenado la paralización de toda actividad minera en la provincia por un plazo de 30 días, con el objetivo de restablecer el orden y proteger a la ciudadanía.

"La Policía no puede luchar sola, necesitamos que todo el Estado actúe unido y coordinado, solo así trabajaremos juntos con decisión y sin dejar vacíos (...) No es zona liberada, por ningún motivo es zona liberada. Los socavones, son lugares muchas veces inaccesibles. No es una zona liberada y no se va a permitir que sea una zona liberada", agregó.