Comas: Empresario es asesinado en su negocio tras negarse a pagar 4 mil soles a extorsionadores

El crimen no se detiene. A pesar del estado de emergencia en Lima, un empresario de 61 años fue asesinado a balazos en la puerta de su licorería en Comas. La víctima, identificada como Martín Alfredo Arteta Díaz, ya había sido extorsionada en el pasado y recientemente se había negado a seguir pagando.

El asesinato ocurrió en la madrugada del 22 de marzo en la cuadra 12 de la avenida Revolución, en la segunda zona de Collique. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un sicario llega corriendo y dispara por la espalda a la víctima, acertándole más de cuatro balazos. Tras el ataque, el asesino escapó en una moto lineal donde lo esperaba su cómplice.

Gravemente herido, Martín Alfredo Arteta Díaz fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, pero los médicos solo pudieron certificar su muerte.

Los vecinos denunciaron que el empresario venía siendo extorsionado desde el 2023, cuando era dueño de la discoteca 'La Fogata'. Debido a constantes amenazas, decidió cerrar el negocio y abrir una licorería. Sin embargo, los extorsionadores volvieron a exigirle un pago mensual de 4,000 soles.

Los vecinos de Collique no ocultan su indignación ante la creciente ola de violencia que azota la zona. A pesar del estado de emergencia, denuncian que la presencia policial es insuficiente y que las autoridades no están tomando medidas efectivas para garantizar su seguridad.

"No hay militares, hay policías parados con sus celulares, no los vemos cuidando (...). La presidenta es una persona inepta, no toma conciencia de lo que está pasando. Es una burla para ella los asesinatos", relató una vecina de la zona.