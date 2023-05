Administrador de la 'U' arremetió contra periodista de ESPN: "No conoces el reglamento, ubícate"

El administrador de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, tuvo un fuerte cruce de palabras con el periodista de ESPN, Franco Lostaunau, a través de las redes sociales, por la polémica de los malos arbitrajes en el fútbol peruano.

Esta polémica se da en el marco de la reciente conferencia de prensa que brindó Ferrari donde mostró su malestar por el accionar del arbitro Augusto Menéndez en el partido en el partido del cuadro 'crema' ante Alianza Atlético de Sullana, que acabó con una derrota de 3-1 de la 'U'.

El periodista de ESPN, Franco Lostaunau, había respondido a través de su cuenta de Twitter a los argumentos brindados por el dirigente de Universitario sobre el reglamento del fútbol peruano y el cobro de los penales en el área, señalando que Ferrari "desconoce el reglamento".

"Jean Ferrari se queja de los árbitros (con razón) pero da una clara muestra que desconoce el reglamento. Las normas se interpretan en base al reglamento y a las recomendaciones FIFA. Y no toda mano en el área es penal. Hay muchas consideraciones que no conoce", publicó el periodista.

Horas más tarde, llegaría la respuesta por parte del administrador de la 'U' y le respondió a Lostaunau señalando que él estaba equivocado, debido a que en el fútbol toda mano en dentro del área se sanciona con la pena máxima y lo mandó a "ubicarse".

"Te equivocas, las normas no se interpretan, las normas se aplican o no, desde ahí ya estás equivocado, toda mano en él área es penal, si no lo cobran es por "criterio" utilizado por el árbitro y eso es otra cosa. No conoces el reglamento ni su aplicación, ubícate", respondió.