FPF rechazó solicitud de la 'U' para traer árbitros extranjeros, según informó Jean Ferrari

El administrador de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, realizó una conferencia de prensa de urgencia e informó que su solicitud de traer terna extranjera para los partidos del cuadro crema fue rechazada por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Siguiendo esta línea, el administrador arremetió contra el comité arbitral, ya que considera que, si bien el VAR puede acortar los problemas en el arbitraje, le preocupa que sean los mismos que hoy cometen errores en todos los partidos.

"Quienes van a manejar el VAR son los mismos árbitros que dirigen el fútbol peruano. No va a ser una solución inmediata. Puede ser una solución con el tiempo, posiblemente, pero inmediata no lo es. Se tienen que tomar medidas para corregir esto, ya que acá se juegan muchas cosas", indicó.

Respecto a la expulsión que sufrió el futbolista Nelson Cabanillas, aseguró que la sanción impuesta por el arbitro Augusto Menéndez fue algo que nunca había visto.

"Todo esto no es casualidad, la primera expulsión de Cabanillas es grosero. El saque lateral es bien cobrado, y cobra falta porque lo ejecuta mal, desde ahí te das cuenta de que algo no está bien y cuando hay un aplauso es para interpretar de mil maneras porque no hay insultos", manifestó.

En otro momento de la conferencia de prensa, para hablar sobre los errores arbitrales que vienen sucediendo en el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023, un periodista le hizo una pregunta a Jean Ferrari que lo terminó incomodando.

El periodista de GolPerú, Ramiro Rodríguez le había consultado a Ferrari si se arrepiente de haber apoyado a Agustín Lozano en la última asamblea.

"Tu pregunta es maliciosa y fuera de contexto porque estamos hablando del tema arbitral. Si se aprobaron, pero también se desaprobaron cosas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el presupuesto para este año y yo no lo aprobé, pero eso no lo dicen. Maliciosa tu pregunta, pero no importa, ya está hecha", respondió.